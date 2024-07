BNB debate inovação tecnológica na 30ª edição do Fórum de Desenvolvimento

Com o tema “Desafios e Oportunidades na Era Digital”, a 30ª edição do Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento foi realizada na última quinta-feira (18), na sede do Banco, em Fortaleza. Comemorativo aos 72 anos de existência da instituição, o evento contou com a participação do presidente do BNB, Paulo Câmara, autoridades governamentais e representantes de entidades parceiras.

Durante a abertura do evento, Paulo Câmara destacou o potencial nordestino para investimentos em agronegócios, turismo, energia, transporte e logística. Segundo ele, a inclusão socioeconômica proporcionada por políticas públicas consistentes resgata a dignidade de uma legião de brasileiros à margem do consumo.

“Nós apoiamos estudos, empreendimentos, políticas e negócios que podem transformar a economia nordestina. Os desafios são muitos e se renovam principalmente nessa ambiência de incertezas e complexidade que experimentamos no contexto de uma era digital. Além da base de infraestrutura, precisamos nos focar na produtividade e na produção de bens de maior valor agregado, com enfoque especial em exportações. E, acima de tudo, que todo esse processo seja inclusivo e redistributivo”, afirmou na ocasião.

A programação também contou com debate sobre o Programa Nova Indústria Brasil. Participaram das discussões o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria (ABDI), Ricardo Capelli, e do empresário e vice-presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Carlos Prado.

Para Capelli, uma das principais missões da Nova Indústria Brasil, programa criado pelo Governo Federal para impulsionar a indústria nacional até 2033, é estimular a transformação digital das indústrias e o desenvolvimento de novas tecnologias. “Não existe país desenvolvido no mundo sem uma indústria forte. A indústria é quem paga mais impostos no Brasil, quem contribui para a arrecadação nacional, então é muito importante fortalecer a indústria”, disse.

A governadora do Rio Grande do Norte e presidente do Consórcio Nordeste, Fátima Bezerra, apresentou uma visão sobre o mercado externo como vetor de crescimento dos estados do Nordeste.

Na oportunidade, o BNB e o Governo do Estado do RN firmaram acordo de cooperação com o objetivo de estruturar projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para eficientização energética de edificações públicas do Rio Grande do Norte, por meio de fontes de energias renováveis.

Em sessão solene, receberam homenagens Milton Magalhães Silva (Comenda Empresarial); o economista Luiz Esteves (Comenda acadêmica); e a governadora Fátima Bezerra (Comenda político-institucional).