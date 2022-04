Bilionária Luiza Trajano tem WhatsApp clonado e alerta: 'não mandem dinheiro, é fraude'

A presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (12), que golpistas estavam se passando por ela no WhatsApp, pedindo dinheiro. "Não mandem e não cliquem em nada. É fraude", alertou.

Com uma fortuna de mais de R$ 6 bilhões, segundo o g1, a bilionária detalhou que pegaram uma foto dela e colocaram como imagem de perfil do aplicativo, para tentar ganhar dinheiro.

Legenda: Alerta foi compartilhada por bilionária em suas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Em 2020, mais de 5 milhões de brasileiros foram impactados pelo golpe de Clonagem de WhatsApp, de acordo com laboratório especializado em segurança digital da PSafe.

Nesse tipo de golpe, a foto da vítima costuma ser utilizada com um número diferente e criminosos entram em contato com conhecidos da pessoa, solicitando transferências. Para se proteger, é importante:

Ativar a autenticação em dois fatores em seu dispositivo (onde um segundo código de segurança é necessário além da senha), para aumentar a segurança de seu WhatsApp;

Nunca compartilhar o código de confirmação do WhatsApp com terceiros;

Caso você utilize o celular pessoal para fins profissionais, sugira a sua empresa que adquira uma solução de segurança corporativa;

Em caso de uso pessoal do celular, tenha instalado uma solução de segurança em tempo real.

Lista de pessoas influentes da Times

Em setembro de 2021, Luiza Helena Trajano foi a única brasileira na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo elaborada pela revista Time.

A empresária aparece entre os destaques da categoria "Titãs", composta por profissionais referência nas áreas de atuação. Ao lado de Luiza estão nomes como a ginasta americana Simone Biles, a autora Shonda Rimes, o jogador de futebol americano Tom Brady e o presidente-executivo da Apple, Tim Cook.

Lista de bilionários da Forbes

Luiza Trajano também integra a lista de bilionários da revista Forbes. Por ser a principal acionista do Magazine Luiza, possuía patrimônio estimado de US$ 3,9 bilhões (cerca de R$ 20,5 bilhões), em 2021.

A empresária é a mulher que detém a maior fortuna construída por si mesma no País. Na publicação, apenas Esther Safra, herdeira de parte do patrimônio de Joseph Safra — fundador do Banco Safra que morreu em 2020 —, estava à frente dela.

No entanto, entre os brasileiros mais ricos listados pela Forbes, Luiza ficou na 13ª posição do ranking. O líder foi o empresário Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. O patrimônio dele chega hoje a US$ 20,4 bilhões (R$ 107,5 bilhões).