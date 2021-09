Luiza Trajano é a única brasileira em lista de 100 pessoas mais influentes da Time

A presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, é a única brasileira na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo elaborada pela revista Time. A relação de nomes das personalidades foi publicada nesta quarta-feira (15). As informações são do G1.

A empresária aparece entre os destaques da categoria "Titãs", composta por profissionais referência nas áreas de atuação. Ao lado de Luiza estão nomes como a ginasta americana Simone Biles, a autora Shonda Rimes, o jogador de futebol americano Tom Brady e o presidente-executivo da Apple, Tim Cook.

Outras personalidades são responsáveis por escrever a introdução dos indicados na revista. A apresentação da empreendedora é assinada pelo ex-presidente Lula.

"Em um mundo de negócios ainda dominado por homens, a brasileira Luiza Trajano conseguiu transformar o Magazine Luiza, que começou como uma única loja em 1957, em um gigante do varejo de dezenas de bilhões. É uma grande conquista — uma entre muitas", diz o petista.

O político realça no texto a iniciativa da Magazine Luiza em auxiliar pequenas empresas a se adaptarem ao comércio digital durante o auge da pandemia da Covid-19 no Brasil. Na época, o empreendimento lançou o programa Parceiro Magalu, em que integrava pequenos comerciantes a plataforma de marketplace, dando visibilidade e ajudando na logística de entrega de pequenos e médios negócios.

O ex-presidente ainda lembra do papel da empresária no incentivo à ampliação da vacinação contra o coronavírus no país. Luiza foi um dos rostos do movimento "Unidos pela Vacina", que tinha o objetivo de mobilizar o setor privado a apoiar o governo para facilitar a chegada dos imunizantes nos brasileiros.

"Em um mundo onde bilionários queimam fortunas em aventuras espaciais e iates, Luiza se dedica a um tipo diferente de odisseia. Ela assumiu o desafio de construir um gigante comercial e ao mesmo tempo construir um Brasil melhor", escreve Lula.

Lista de bilionários da Forbes

Luiza Trajano também integra a lista de bilionários da revista Forbes. Por ser a principal acionista do Magazine Luiza, possui patrimônio estimado de US$ 3,9 bilhões (cerca de R$ 20,5 bilhões).

A empresária é a mulher que detém a maior fortuna construída por si mesma no país. Na publicação, apenas Esther Safra, herdeira de parte do patrimônio de Joseph Safra — fundador do Banco Safra que morreu em 2020 —, estava à frente dela.

No entanto, entre os brasileiros mais ricos listados pela Forbes, Luiza é a 13ª colocada no ranking. O líder é o empresário Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. O patrimônio dele chega hoje a US$ 20,4 bilhões (R$ 107,5 bilhões).

