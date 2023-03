Bazar em shopping popular promete descontos de até 70% em 5 mil boxes

O Centro Fashion realiza a partir do próximo sábado (4) a 9ª edição de seu bazar de moda com até 70% de desconto e aproximadamente cinco mil boxes e lojas participando do evento de descontos, que vai até o dia 11 de março.

Estarão no bazar lojas de moda infantil, adulta e plus size. Para André Vajas, superintendente do Centro Fashion, o evento, já tradicional no calendário do shopping popular, é uma oportunidade para que os lojistas mantenham "um catálogo sempre alinhado com a moda do momento".

"O bazar também é muito aguardado por nossos clientes. Produtos ficam mais acessíveis, tornando-se ainda mais baratos", destaca Vajas.

Com o bazar, o centro de compras terá um horário de funcionamento especial, abrindo no domingo, dia 5 de março, das 9h às 16h; e na segunda-feira (06/05), de 9h às 19h. Nos demais dias de bazar, o horário de funcionamento é de 9h às 19h.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE