Bancos e fintechs já ofertam modalidade do Pix parcelado; saiba como funciona

A implantação do Pix no Brasil trouxe inúmeras facilidades para o mercado financeiro. Agora, alguns bancos e fintechs já oferecem a possibilidade de consumidores pagarem suas compras pela ferramenta, mas com uma diferença: parcelando.

O Pix parcelado, como ficou conhecido, funciona como uma linha de crédito para pessoas físicas com mecânica similar ao cartão de crédito, porém o dinheiro é descontado diretamente na conta do contratante.

Com a ferramenta, os clientes vão poder parcelar valores para pessoas físicas ou jurídicas em até 24 vezes com juros que variam conforme o perfil do contratante do crédito.

Contudo, ainda não é uma ferramenta oficial regulamentada pelo Banco Central, mas que pode ser adotada pelos bancos, conforme informado pela instituição em nota.

“O produto Pix Garantido, que permite o parcelamento de transações no Pix, ainda não foi lançado e não há previsão de lançamento. Nada impede que os bancos, desde já, ofertem crédito aos seus clientes para utilização em pagamentos via Pix. É um produto de cada banco”.

Ferramentas disponíveis

O Santander, por exemplo, lançou no mês de março a modalidade com disponibilidade de parcelar a partir de R$ 100 em até 24 vezes, com taxas de juros a partir de 1,59% ao mês. De acordo com a diretora de Produtos de Crédito para Pessoas Físicas do banco, Luciana de Aguiar Barros, a taxa cobrada varia conforme o perfil da pessoa.

O banco ainda deu um prazo de 59 dias para que o valor comece a ser debitado da conta do cliente. Para contratar, é necessário ser correntista do Santander e fazer a transação pelo aplicativo.

Luciana de Aguiar Barros diretora no Santander A gente viu que alguns clientes tinham a necessidade de fazer um Pix em determinado momento do mês e não tinham o dinheiro na conta, e eles estavam pré-aprovados pra crédito pessoal então casamos as duas coisas”.

O Mercado Pago também oferece a modalidade com valor mínimo para parcelar de R$ 15 e o máximo depende do limite de empréstimo pessoal que o usuário já tem aprovado. Os juros cobrados na operação são a partir de 2,5% ao mês e o usuário pode fazer o parcelamento do Pix em até 12 vezes.

A contratação se dá pelo aplicativo para pagamentos de QR Pix gerado em qualquer instituição financeira. “Podem recorrer a esse tipo de pagamento, os usuários que já têm uma linha de empréstimo pessoal aprovada no Mercado Crédito”, informou a instituição por nota.

Facilidade de pagamento

O economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia Ceará (Corecon-CE), Ricardo Coimbra, pontua que essa ferramenta é mais uma possibilidade de negociação de operações com o parcelamento. “Dessa forma, você reduz os custos das operações, principalmente da emissão de boleto ou do sistema de cartão de crédito”.

Para o economista, a modalidade pode ainda possibilitar que haja uma redução nos preços de produtos, uma vez que a empresa paga uma taxa pela operação feita pelas maquininhas de cartão de crédito.

Ricardo Coimbra economista Pelo Pix não tem essa taxa, então ela pode reduzir o equivalente ao que paga para a operadora do cartão de crédito, sendo uma alternativa. Se o cliente consegue reduzir o valor de compra, há uma economia”.