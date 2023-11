Banco Inter fora do ar? Clientes relatam erro no aplicativo nesta segunda (27)

O banco virtual Inter está fora do ar, nesta segunda-feira (27). Nas redes sociais, internautas relataram instabilidade para realizar login, transações financeiras e verificação do extrato.

Conforme a plataforma Downdetector, responsável por monitorar reclamações de usuários sobre serviços online, a instabilidade do banco virtual iniciou por volta de 17h30. As principais reclamações são login no aplicativo móvel, internet banking e transações como pix.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o banco Inter e aguarda resposta.

Veja também

Internautas relataram o erro do código COD.APLSE50, com a seguinte mensagem: "desculpe pelo transtorno, mas ocorreu um erro no nosso servidor, tente novamente mais tarde".