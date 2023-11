Clientes do Bradesco relatam problemas no aplicativo do banco: 'dinheiro sumiu'

Clientes do Bradesco têm relatado problemas no aplicativo do banco, na manhã desta segunda-feira (27). Segundo relatos nas redes sociais, o saldo de algumas contas sumiu ou foi negativado.

Segundo o DownDetector, sistema que monitora em tempo real serviços online, as reclamações começaram a ser registradas por volta de 6 horas e atingiram pico às 9h40. Entre os problemas mais notificados na plataforma, 91% se refere ao "saldo da conta".

Às 8h, o termo “Bradesco” já estava nos trending topics do X, antigo Twitter. "Dormi com dinheiro na conta, acordei com o conta assim, e sem histórico de saída no extrato", postou um usuário do X, mostrando o saldo da conta negativada. Há relatos ainda de dificuldade para a realização de Pix.

Banco afirma que problema será solucionado

Em resposta a uma das reclamações no X, o perfil do banco disse estar ciente dos problemas. "Olá! Estamos cientes e em breve o ocorrido será solucionado. Por favor, acesse sua conta mais tarde", escreveu.