Dinheiro esquecido: Banco Central estuda liberar valores de instituições financeiras falidas

Com o Sistema de Valores a Receber, o Banco Central estuda incluir as quantias esquecidas em bancos e instituições financeiras que faliram. A próxima fase da consulta estará disponível a partir do dia 2 de maio.

Assim, a expectativa é que, caso o BC libere, essas quantias já vão estar diponíveis na próxima etapa.

"Está em estudo a possibilidade de inclusão, no Sistema de Valores a Receber, dos recursos de depositantes e investidores de entidades financeiras sob regime de liquidação extrajudicial", diz, em nota à Folha de S. Paulo.

O Sistema de Valores a Receber liberou nesta semana a primeira etapa da consulta e, conforme o BC, as próximas fases estão sendo reprogramadas.

Nesta primeira etapa da consulta, o total de dinheiro esquecido é de R$ 3,9 bi, considerando os valores das seguintes origens:

Contas-correntes ou poupança encerradas com saldo disponível;

Tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que a devolução esteja prevista em Termo de Compromisso assinado pelo banco com o Banco Central;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito; e

recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados;

Segunda chance

Quem não encontrou nenhum valor nesta primeira etapa ainda tem uma chance na próxima, a iniciar em 2 de maio deste ano. Ao todo, cerca de R$ 8 bilhões foram esquecidos nos bancos.

A partir de maio, mais R$ 4 bilhões começam a ser liberados. Desta vez, eles estarão guardados em:

Tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, previstas ou não em Termo de Compromisso com o BC;

Contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível;

Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários encerradas com saldo disponível; e outras situações que impliquem em valores a devolver reconhecidas pelas instituições.

Entidades em liquidação extrajudicial

FGC

FGCoop

Como funciona o SRV

Quando feita a consulta pelo site, será possível descobrir se há algum valor a ser recebido e, caso haja, o cidadão terá acesso à data para saber qual a quantia e solicitar a transferência, a partir do dia 7 de março.

"O BC recomenda que o cidadão volte ao site na data informada. Caso não compareça nessa data, o cidadão terá que fazer uma nova consulta para receber uma nova data para pedir o resgate", informa o BC por nota.

A instituição ressalta ainda que o cidadão nunca perde o direito sobre os valores em seu nome. "As instituições financeiras guardarão esses recursos pelo tempo que for necessário, esperando até que o cidadão solicite a devolução".

Veja como acessar o Sistema Valores a Receber

Acesse o novo site a partir do dia 14 de fevereiro;

Use o CPF ou CNPJ para consultar se há valores para receber;

Caso positivo, guarda a data que o sistema vai informar para efetuar o resgate;

Para acessar, é preciso ter o login Gov.br. O cadastro gratuito pode ser feito pelo app Gov.br ou pelo site. Você vai precisar de um cadastro Gov.br nível prata ou ouro para solicitar os recursos;

Volte ao site do SVR na data informada e, com o login Gov.br, acesse o sistema para saber o valor disponível e solicitar a transferência;

Caso perca a data de resgate, volte ao site em outro momento e o sistema vai informar uma nova data para consulta.

Como tirar o dinheiro

Caso o usuário verifique que tem direito a resgatar algum valor, poderá recebê-lo das seguintes formas:

Diretamente via PIX na conta indicada no sistema Registrado, para bancos e instituições financeiras que aderiam a um termo específico junto ao Banco Central;

Em um meio de pagamento ou transferência a ser informado pela instituição bancária, nos demais casos.

Aqui, o beneficiário informará seus dados de contato no sistema para receber a comunicação.