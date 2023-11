Bairro mais caro de Fortaleza registra queda no preço do aluguel; veja como fica o top-10

Os dados do Índice FipeZap+, que mede o preço de locação residencial em 25 cidades do País, divulgados nesta segunda-feira (13), mostram que o preço médio do aluguel para moradia no Mucuripe teve uma leve queda em outubro, na comparação com o mês anterior.

Apesar disso, o bairro se mantém como o mais caro de Fortaleza para locação de casas e apartamentos. Em outubro, o valor médio do metro quadrado (m²) no local foi de R$ 39,9, abaixo dos R$ 40,6/m² do mês anterior.

Segundo o índice, o aluguel residencial na capital cearense em outubro chegou a R$ 28,03/m², alta de 1,59% em relação a setembro e aumento acumulado de 20,56% em 2023, maior variação do Nordeste e a terceira do Brasil, atrás apenas de Goiânia (GO) e Florianópolis (SC).

No top-10 de bairros mais caros de Fortaleza, todos acumulam variação positiva no preço da locação dos imóveis residenciais em 12 meses. O Engenheiro Luciano Cavalcante apresentou o valor médio do aluguel 47,3% mais caro desde novembro do ano passado, maior alta percentual dentre os bairros da capital.

A concentração dos locais com preços mais altos fica na área nobre da capital cearense, delimitada principalmente pelas Regionais 2 e 7, com exceção do bairro de Fátima, localizado na Regional 4, e do Centro, na Regional 12.

Veja os dez bairros mais caros para se alugar imóvel em Fortaleza: