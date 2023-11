Empréstimos do BNB para o setor do turismo no Ceará se aproximam de R$ 90 milhões em 2023

O turismo no Ceará continua dando sinais de retomada aos patamares de pré-pandemia. De acordo com dados do Banco do Nordeste (BNB), empreendimentos ligados ao setor no Estado contrataram R$ 87,1 milhões em empréstimos, 15% a mais do que no ano passado, quando cerca de R$ 76 milhões foram financiados.

Os números são referentes aos financiamentos contratados entre janeiro e setembro de 2023 através do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste para o turismo regional (FNE Proatur), uma das linhas de crédito do BNB, voltada para empresas de todos os portes, especialmente aquelas que estejam enquadradas no turismo local.

Desse total, R$ 61,3 milhões destinados para empreendimentos de hospedagem, 70,3% do total de todo o crédito contratado. Para Aldemir Freire, diretor de planejamento do BNB, isso mostra a preocupação dos donos de hotéis e pousadas em melhorias na estrutura dos locais.

“Hospedagem é aquela parte de ampliação ou modernização e melhoria das unidades habitacionais. (…) Se a gente observar o desempenho do setor de turismo no estado do Ceará, a partir dos dados do IBGE, é um setor que está bastante aquecido, as áreas mais envolvidas são tanto o setor de hospedagem quanto os segmentos ligados, como alimentação, principalmente com bares e restaurantes, parte de entretenimento, então esses são os segmentos principais de atração de investimento”, pondera.

Aldemir Freire Diretor de planejamento do BNB Somos um polo de atração turística do País, e acho que a retomada da economia pós-pandemia e o desenvolvimento do próprio turismo interno, ou seja, mais pessoas circulando, fazendo turismo internamente, acaba fortalecendo a atividade turística na região e isso acabou demandando um volume maior de investimentos sobretudo na parte de alojamento, alimentação, entretenimento. Esse maior aquecimento leva a uma necessidade de você expandir os investimentos.

Recursos do FNE Proatur para o setor do turismo no Ceará em 2023:

Hospedagem: R$ 61,3 milhões; Alimentação: R$ 13,8 milhões; Entretenimento: R$ 7,1 milhões; Transportes: R$ 3,5 milhões; Outras atividades: R$ 700 mil; Comércio varejista: R$ 561 mil;

​Total: R$ 87,1 milhões.

NOVOS INVESTIMENTOS

Embora o microcrédito, sobretudo através do Crediamigo, principal programa do gênero do BNB, corresponda por considerável fatia dos recursos, a principal modalidade contratada neste ano, conforme o diretor de planejamento do banco, foi através da linha de crédito tradicional: o FNE Proatur.

Os recursos contratados pelo Ceará neste ano correspondem a 16,3% de todo o volume financiado através do FNE Proatur em toda a área de abrangência do BNB, que incluem os nove estados do Nordeste mais Espírito Santo e Minas Gerais. Ao todo, o fundo já disponibilizou R$ 533,2 milhões em crédito para os empreendedores em 2023.

O segmento de turismo, no entanto, não precisa ser financiado pelo BNB apenas com os recursos oriundos do FNE Proatur. Aldemir destaca ainda o FNE Sol, linha de crédito voltada para tanto para pessoas físicas quanto para estabelecimentos que buscam investir em geração de energias renováveis.

“Parte desse financiamento é também, por exemplo, para a instalação de placas solares para geração de energia renovável em estabelecimentos. Ou seja, você tem o financiamento não é só de turismo. Você tem outras linhas de financiamento, por exemplo, um hotel pode pegar linhas de financiamento do FNE Sol, não é só FNE Proatur, você pode ter outras linhas de financiamento que podem ser utilizadas pelo setor de turismo. Nossa expectativa é que esse é um setor que seguirá aquecido”, enfatiza.

Ainda há, de acordo com Aldemir Freire, outros R$ 290 milhões disponíveis para contratação até o final do ano, e a demanda, caso continue crescendo, deve fazer esse valor subir nos próximos anos.

“A gente atenderá a demanda do tamanho que ela for. Se tivermos uma demanda no próximo ano maior, esse é um setor prioritário para gente atender e a gente pode atender até mais do que isso se tiver uma demanda. Estamos preparados para ampliar os investimentos nesse segmento”, aponta.

O diretor de planejamento do BNB ainda pontua que há a expectativa de mais recursos para o FNE Proatur cooptados através do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), voltado para disponibilizar recursos para a melhoria da infraestrutura turística, podendo o fundo ultrapassar a casa do R$ 1 bilhão em valores financiados nos próximos anos.

“A gente deve financiar milhares de pessoas que estão pequenas atividades nas praias, como o comércio voltado para o turista. Estamos ainda buscando mais recursos junto ao Fungetur para ampliar os recursos para o Nordeste. Vemos um cenário de redução de juros nos próximos meses e provavelmente teremos um ciclo ainda melhor de demanda turística, o que demandará obviamente mais recursos para investimento na região”, projeta Aldemir Freire.