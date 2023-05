Azul volta a operar voos diários entre Fortaleza e Juazeiro do Norte a partir desta terça-feira (2)

Em cerimônia com o governador do Ceará, Elmano de Freitas, nesta segunda-feira (1º), a Azul Linhas Aéreas lançou a operação de voos diários entre Fortaleza e Juazeiro do Norte. A retomada de voos diretos entre os municípios acontece a partir desta terça (2).

O trecho será realizado por uma aeronave a jato Embraer E1, que tem capacidade para transportar 118 passageiros. O horário de partida do Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, será de domingo a sexta, às 23h55. O trajeto de volta, saindo do Aeroporto Internacional de Fortaleza, ocorrerá de segunda a sábado, às 4h30.

Os passageiros interessados em realizar o trecho já podem adquirir as passagens, que estão disponíveis para compra no site da companhia. A retomada deve beneficiar também outros estados que fazem divisa com o Ceará, como Rio Grande do Norte, Pernambuco e Piauí.

"Não tenho dúvidas de que isso é absolutamente estratégico para o nosso Ceará. Nós somos um estado em que o turismo é muito importante para nossa economia, para a integração do nosso estado, para nos desenvolver economicamente. Que mais voos venham para a nossa região, com mais destinos. O Ceará merece essa oportunidade de mais emprego e renda", ressaltou Elmano.

O governador ainda comentou sobre um novo programa do governo federal que visa o incentivo de novas operações aéreas no Brasil. "Para que o brasileiro possa voar e visitar vários estados da federação. Quanto mais voos no Ceará, melhor vamos aproveitar esse programa", afirmou.

Detalhes das rotas

Fortaleza (FOR) – Juazeiro do Norte (JDO)

Voo: 4406

Dias de operação: segundas, terças, quartas, quintas, sextas e sábados

Partida: 04h30

Chegada: 05h35

Juazeiro do Norte (JDO) – Fortaleza (FOR)

Voo: 4405

Dias de operação: domingos, segundas, terças, quartas, quintas e sextas

Partida: 23h55

Chegada: 01h00

“Estamos trazendo de volta mais uma opção de conectividade para os Clientes do Cariri cearense. Com essa ligação, Juazeiro poderá atrair um fluxo ainda maior de turistas e se conectar rapidamente com outros destinos do Brasil e do mundo. A Azul investe em uma frota capaz de atender a uma malha aérea diversa, pois sabemos como ampliar a oferta de voos em um lugar tem impacto no desenvolvimento regional”, destacou Fabio Campos, diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas.

Em 2019, A Azul iniciou a mesma operação de voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte no período da tarde, após a interrupção das operações da Avianca Brasil. No entanto, a companhia aérea cancelou o trecho posteriormente por conta da pandemia de Covid-19.