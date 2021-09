Auxílio emergencial 2021: como acompanhar datas de pagamento pelo WhatsApp

O governo federal divulga as novas datas de pagamentos do Auxílio Emergencial 2021 por meio de mensagens pelo WhatsApp. O objetivo é diminuir a quantidade de notícias equivocadas sobre o benefício.

A Caixa Econômica Federal passará a enviar as informações sobre o auxílio por meio de uma conta oficial e verificada no aplicativo de mensagens. Nas mensagens, o usuário terá acesso as datas de depósito, de pagamento e de saque.

Vale ressaltar que a Caixa vai utilizar o celular do trabalhador cadastrado no aplicativo Caixa Tem para mandar os avisos. Além disso, o usuário poderá habilitar ou desabilitar o recebimento das mensagens.

Não haverá custos para o beneficiário

A iniciativa faz parte de uma parceria da Caixa Econômica Federal e o WhatsApp, o que não irá provocar qualquer custo para o beneficiário.

É importante que os beneficiários verifiquem no aplicativo da conta poupança social digital se o número cadastrado no início dos pagamentos em 2020 é o mesmo utilizados por eles atualmente.

E quem estiver com o número de telefone desatualizado?

Aquele que estiver com o número de telefone desatualizado, precisa realizar a correção de maneira presencial em uma das agências da Caixa para atualizar o cadastro no aplicativo Caixa Tem.

CALENDÁRIO COMPLETO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021

5ª PARCELA PARA NASCIDOS EM:

Janeiro: 20/08

Fevereiro: 21/08

Março: 21/08

Abril: 22/08

Maio: 24/08

Junho: 25/08

Julho: 26/08

Agosto: 27/08

Setembro: 28/08

Outubro: 28/08

Novembro: 29/08

Dezembro: 31/08

6ª PARCELA PARA NASCIDOS EM:

Janeiro: 21/09

Fevereiro: 22/09

Março: 23/09

Abril: 24/09

Maio: 25/09

Junho: 26/09

Julho: 28/09

Agosto: 29/09

Setembro: 30/09

Outubro: 01/10

Novembro: 02/10

Dezembro: 03/10

7ª PARCELA PARA NASCIDOS EM:

Janeiro: 20/10

Fevereiro: 21/10

Março: 22/10

Abril: 23/10

Maio: 23/10

Junho: 26/10

Julho: 27/10

Agosto: 28/10

Setembro: 29/10

Outubro: 30/10

Novembro: 30/10

Dezembro: 31/10

CALENDÁRIO DA 6ª PARCELA DO AUXÍLIO (PARA QUEM RECEBE BOLSA FAMÍLIA)

Final do NIS 1: 17/9

17/9 Final do NIS 2: 20/9

20/9 Final do NIS 3: 21/9

21/9 Final do NIS 4: 22/9

22/9 Final do NIS 5: 23/9

23/9 Final do NIS 6: 24/9

24/9 Final do NIS 7: 27/9

27/9 Final do NIS 8: 28/9

28/9 Final do NIS 9: 29/9

29/9 Final do NIS 0: 30/9

QUEM NÃO PODE RECEBER O AUXÍLIO 2021?

Empregado formal ativo;

Membro de família com renda mensal acima de três salários mínimos (R$ 3,3 mil);

Residente no exterior;

Pessoas que recebem benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista, exceto Bolsa Família e Pis/Pasep;

Quem tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019;

Quem tinha, em 31 de dezembro de 2019, bens ou direitos com valor total superior a R$ 300 mil;

Quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a R$ 40 mil;

Tenha sido incluído como dependente, seja cônjuge, companheiro, filho ou enteado nas condições dispostas nos três itens anteriores;

Esteja preso em regime fechado ou tenha CPF vinculado à concessão de auxílio-reclusão;

Tenha menos de 18 anos, exceto mães adolescentes;

Tenha tido o auxílio emergencial em 2020 cancelado;

Não tenha movimentado valores do auxílio emergencial em 2020;

Seja estagiário, residente médico ou residente multiprofissional, beneficiário de bolsa de estudo concedidas por órgãos públicos.