Auxílio Brasil: veja como saber se foi aprovado e valor a ser recebido

Além da ampliação de R$ 200 no valor, o Auxílio Brasil de agosto também deve incluir 1,6 milhão de famílias no benefício. Saiba como consultar se foi aprovado no programa.

A consulta à aprovação e ao valor que deve ser recebido pode ser realizada no aplicativo do Auxílio Brasil ou no aplicativo do Caixa Tem, os dois disponibilizados pela Caixa Econômica Federal, e pelos telefones do Ministério da Cidadania ou da própria Caixa.

Os apps estão disponíveis para download nas lojas dos sistemas Andoid e IOS gratuitamente.

Baixe os aplicativos nos links abaixo:

Como consultar nos aplicativos

Tanto no app do Auxílio Brasil como no do Caixa Tem, para verificar se foi aprovado e qual o valor disponível, é preciso realizar login com o CPF e senha cadastrados na Caixa no momento da solicitação.

Legenda: No aplicativo do Auxílio Brasil, é possível consultar aprovação, valor e calendário de pagamentos. Foto: Reprodução

Como consultar nas centrais telefônicas

Se preferir, o beneficiário também pode ligar para a central telefônica do Ministério da Cidadania, através do número 121, ou da Caixa, no número 111. Nesse caso, será necessário informar o número do NIS para a consulta.