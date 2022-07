Auxílio Brasil: cartões com chip começam a ser distribuídos para serem usados em compras no débito

Conforme o Ministério da Cidadania, 3,2 milhões de cartões com chip, que podem ser usados como débito, do Auxílio Brasil foram emitidos em junho e já começaram a ser entregues pelos Correios. Ao todo, serão contempladas 6,6 milhões de famílias, de maneira gradual e escalonada. O calendário de entrega, no entanto, ainda não foi divulgado.

De acordo com o Jornal Extra, nessa primeira fase, tem prioridade quem ingressou no programa a partir de dezembro de 2021 e que, por não ter o cartão do benefício, recebe os R$ 400 mensais por meio da poupança social digital da Caixa. Quando o programa mudou de nome, os cartões deixaram de ser emitidos.

Para o governo, a mudança elimina a necessidade de as famílias se deslocarem para agências do banco estatal que, às vezes, ficam distantes de onde moram. Com o cartão, o cidadão pode sacar o valor na rede da Caixa e também em Bancos 24h.

Cartões antigos continuam válidos

Ainda segundo o Ministério da Cidadania, os cartões antigos continuam válidos. Quem ainda não recebeu o novo cartão e está fora do grupo prioritário pode acompanhar o envio ligando para a central de atendimento da Caixa, nos telefones 0800-104-0104 e 4004-0104, ou presencialmente nas agências do banco.

Quando a substituição dos cartões foi anunciada, a expectativa era que a mudança custasse aos cofres federais cerca de R$ 324 milhões.