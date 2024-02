Arezzo também assumirá fábrica da Paquetá em Tururu (CE) em fevereiro

A varejista de calçados Arezzo também assumirá a fábrica da Paquetá em Tururu, no Interior do Ceará. Ao todo, 140 pessoas serão recontratadas. As informações foram confirmadas pelo prefeito da cidade, Antonio Barbosa Bernardo.

"Esta é a única fábrica do município. A economia sofre muito com ela fechada. Graças a Deus, a Arezzo fez uma reunião com a gente e vai ocupar os galpões já nesse mês de fevereiro", disse Bernardo.

Os funcionários participaram da integração, na tarde da sexta (2), no município de Uruburetama, onde estão sendo feitos os treinamentos.

Também na sexta, o Diário do Nordeste presenciou o processo de recepção e a entrega de kits de boas-vindas para as equipes, na Escola Estadual de Educação Profissional Maria Auday Vasconcelos Nery, em Uruburetama.

Procurada, a Arezzo disse que não vai comentar sobre o assunto.

O encerramento das atividades da Paquetá no Ceará

O Grupo Paquetá, do Rio Grande do Sul, ficou em recuperação judicial de abril de 2019 até novembro de 2023. A empresa, desde meados de março do ano passado, vinha atrasando salários dos colaboradores. Em abril o pagamento ocorreu, pela primeira vez em 30 anos de existência no Ceará, de forma parcelada.

Desde o mês de junho o Governo do Estado adiantou R$ 23 milhões referentes a parcelas de incentivos fiscais referentes ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A intenção era manter os 3,1 mil postos de trabalho no Ceará.

Porém, o acordo firmado entre o Grupo Paquetá e o Estado do Ceará, de em troca do adiantamento a empresa mantivesse as unidades fabris do Estado abertas por 31 meses, com a manutenção de todos os empregos, foi descumprido.

Por conta disso, o Governo estuda uma forma de reaver parte dos valores que ainda não foi calculado.