Apostas de loterias da Caixa têm reajuste de preços; saiba novos valores

Os preços das apostas de seis modalidades das Loterias da Caixa sofreram aumento e passarão a valer a partir do fim de abril. Lotofácil, Mega-Sena, Quina, Lotomania, Timemania e Dia de Sorte terão reajuste em seus valores de aposta simples.

O Diário do Nordeste teve acesso ao comunicado da Caixa Econômica Federal à Federação Brasileira de Empresas Lotéricas (Febralot), onde foi informado que as mudanças se devem pela readequação à inflação.

"A Caixa realizou os devidos estudos e, a partir da viabilidade identificada como forma de recuperar o valor monetário das apostas, tendo por base a atualização de seus valores originais utilizando o IPCA", diz o texto.

O comunicado informa ainda que "as alterações entrarão em vigor a partir dos concursos 2801 da Lotofácil, 2588 da Mega-Sena, 6138 da Quina, 2588 da Lotomania, 4932 da Timemania e 753 do Dia de Sorte.

De acordo com Alessandro Montenegro, proprietário da Loteria Aldeota, em Fortaleza, o informe sobre as mudanças foi enviado na última quinta-feira (6). O empreendedor informou que o reajuste traz também benefícios aos apostadores pois os valores dos prêmios devem aumentar com a arrecadação.

A Mega-Sena, por exemplo, teve aumento percentual de 11% em seu preço. No caso da Lotofácil, o reajuste foi de 20%.

Veja novos valores das apostas da Caixa

Mega-Sena: de R$ 4,50 para R$ 5 a partir de 30/04 no concurso 2588

Lotofácil: de R$ 2,50 para R$ 3 a partir de 30/04 no concurso 2801

Quina: de R$ 2 para R$2,50 a partir de 30/04 no concurso 6139

Lotomania: de R$ 2,50 para R$ 3 a partir de 30/04 no concurso 2462

Timemania: de R$ 3 para R$ 3,50 a partir de 03/05 no concurso 1952

Dia de Sorte: de R$ 2 para R$ 2,50 a partir de 03/05 no concurso 753

O último reajuste sofrido nos valores foi em 2019. O Diário do Nordeste procurou a Caixa para repercutir a mudança nos preços das loterias e aguarda retorno do posicionamento para atualizar esta matéria.

Leia comunicado da Caixa na íntegra:

Em atendimento ao pleito desta Federação para reajuste dos preços das apostas das Loterias Federais, a CAIXA realizou os devidos estudos e, a partir da viabilidade identificada como forma de recuperar o valor monetário das apostas, tendo por base a atualização de seus valores originais utilizando o IPCA, comunicamos que as modalidades Lotofácil, Mega-Sena, Quina, Lotomania, Timemania e Dia de Sorte passarão a contar com novos preços. As demais modalidades permanecem com o preço atual.

As alterações entrarão em vigor a partir dos concursos 2801 da Lotofácil, 2588 da Mega-Sena, 6138 da Quina, 2588 da Lotomania, 4932 da Timemania e 753 do Dia de Sorte. Para tanto, as apostas tipo “Teimosinha” estão sendo inibidas gradativamente por modalidade até o efetivo aumento de preço.



A CAIXA realizará ampla divulgação e em breve os lotéricos receberão o detalhamento dos preços, novos valores de prêmios fixos e parâmetros do Bolão, bem como material para comunicação aos apostadores.