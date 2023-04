Morre Eduardo de Castro Bezerra Neto, ex-superintendente da Fiec

Nome conhecido da economia cearense, Eduardo de Castro Bezerra Neto faleceu em Fortaleza. O velório ocorre neste sábado (8), na Funerária Ternura, com benção às 14 horas. O sepultamento será no Cemitário São João Batista.

Eduardo tem currículo extenso na área de economia, tendo sido o fundador e primeiro presidente da Câmara Brasil-Portugal, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Atualmente, ele era superintendente e diretor-superintendente do Trade Point do Centro Internacional de Negócios (CIN-CE) da Fiec.

Ele foi graduado em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, e em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará. Fez mestrado em Agricultural Economics pela University of Arizona e aperfeiçoamento em Globalizing Brasilian Corporation 21st Century pelo International Institute for Management Development, e em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas.

Eduardo de Castro Bezerra Neto ingressou na Fiec em 1995, como superintendente geral, e depois foi superintendente do CIN.

Lecionava na Escola de Administração da Universidade Estadual do Ceará e na Escola do Serviço Social, agregada à Universidade Federal do Ceará.

