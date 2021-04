Após duas semanas de queda, preço da gasolina volta a subir no Ceará

Após duas semanas de baixas, o preço da gasolina no Ceará voltou a subir na semana passada. Conforme monitoramento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o litro da gasolina foi vendido, em média, por R$ 5,503 no Estado entre os dias 4 e 10 de abril.

Na semana anterior, entre 28 de março e 3 de abril, o valor médio de comercialização do combustível foi de R$ 5,488.

O menor valor encontrado entre os 150 postos de combustível inclusos na pesquisa foi de R$ 5,159, registrado em Fortaleza, podendo chegar até R$ 5,899 no Crato.

Na Capital, o preço médio é de R$ 5,489, podendo ir de R$ 5,159, em postos dos bairros Serrinha e Parangaba, a R$ 5,799, na Praia de Iracema e Papicu.

Diesel e etanol também voltam a subir

Assim como a gasolina, o preço do óleo diesel volta a subir após duas reduções, chegando à média de R$ 4,419 no Ceará, segundo a ANP. O valor da semana anterior era de R$ 4,406. A mínima do combustível é de R$ 4,168, em Fortaleza, e a máxima, de R$ 4,500, no Crato.

Já a elevação no preço do etanol acontece após apenas uma queda, passando de R$ 4,547 para R$ 4,585. O menor valor foi novamente encontrado em Fortaleza (R$ 4,250) e o maior, no Crato (R$ 5,000).