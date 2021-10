Após apagão no WhatsApp, Procon SP notifica Facebook: só 'terremoto' isentaria de responsabilidade

O Procon de São Paulo informou na última terça-feira (5) que notificou o Facebook pedindo esclarecimentos sobre os problemas que ocasionaram a paralisação do WhatsApp na última segunda-feira (4). As informações são do Valor.

De acordo com o Procon SP, a falha na prestação de serviço causou prejuízos a muitos usuários e somente um "terremoto ou evento muito forte" isentaria o WhatsApp de responsabilidade.

As falhas de segunda-feira foram causadas por um problema na configuração de roteadores centrais responsáveis por coordenar o tráfego de rede entre os data centers, informou o Facebook.

O Facebook perdeu US$ 47,3 bilhões em valor de mercado no dia da pane que parou, além do WhatsApp, o Facebook e o Instagram no mundo inteiro.