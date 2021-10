Falha interna em servidor derrubou redes sociais, anuncia Facebook

O Facebook informou, na noite dessa segunda-feira (4), que a interrupção das redes sociais foi provocada por uma "mudança de configuração defeituosa" nos servidores, ou seja, uma falha interna. Isto impediu o acesso de usuários às plataformas Instagram e WhatsApp por mais de seis horas.

“Queremos esclarecer que acreditamos que a causa da queda foi uma mudança de configuração”, esclareceu a empresa em comunicado oficial assinado pelo engenheiro de infraestrutura, Santosh Janardhan.

Ainda conforme o Facebook, o erro ocorreu durante alterações de configuração nos roteadores de backbone, responsáveis pela coordenação do tráfego de rede no centro de dados.

"Essa interrupção no tráfego de rede teve um efeito cascata na maneira como nossos data centers se comunicam, interrompendo nossos serviços", explicou.

A empresa descartou que o problema tenha sido causado por um ataque hacker e disse que os dados de usuários não foram comprometidos.

"Também não temos evidências de que os dados do usuário tenham sido comprometidos como resultado desse tempo de inatividade".

O apagão nas redes sociais levou o Facebook a pedir desculpas às "pessoas e empresas" afetadas pela interrupção dos serviços.

"Pedimos desculpas a todos os afetados e estamos trabalhando para entender mais sobre o que aconteceu hoje para que possamos continuar a tornar nossa infraestrutura mais resiliente", completou a nota.

Pane

O site Downdetector, que monitora falhas online, atestou que "bilhões de pessoas foram impactadas pela queda completa do serviço". A plataforma contabilizou as primeiras reclamações de usuários por volta das 12h50. Dez minutos, pelo menos 17 mil queixas já tinham sido computadas.

Segundo a revista Fortune, os rendimentos pessoais de Zuckerberg caíram US$ 5,9 bilhões na comparação com o dia anterior, passando a pouco menos de US$ 117 bilhões.