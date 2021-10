WhatsApp, Instagram e Facebook começam a voltar ao ar após horas de instabilidade

Os aplicativos WhatsApp, Instagram e Facebook começaram a ser estabilizados e voltar a funcionar para alguns usuários no começo da noite desta segunda-feira (4), cerca de seis horas após apresentarem queda mundial.

No início da tarde, por volta das 12h50, os três foram alvo de reclamações no site Downdetector, que faz análise de falhas em sites, aplicativos e outras plataformas. Às 13h, pelo menos 17 mil reclamações já haviam sido computadas.

Horas após o início dos problemas, segundo o jornal norte-americano The New York Times, uma pequena equipe de funcionários do Facebook foi enviada aos data centers da empresa em Santa Clara, na Califórnia, nos EUA, com o objetivo de reiniciar manualmente os servidores que armazenam os dados das redes.

Até o momento, Mark Zuckerberg, proprietário da empresa que reúne as redes sociais em questão, não se pronunciou sobre a pane mundial. Durante a pane, ele teve uma perda estimada de US$ 5,9 bilhões em sua fortuna pessoal.

Posicionamento no Twitter

Com a oscilação, o WhatsApp e o Instagram recorreram ao Twitter, outra rede social, para notificar os usuários sobre a resolução dos problemas.

Legenda: Em comunicado no Twitter, o Whatsapp avisou que está trabalhando para que as coisas voltem ao normal Foto: Reprodução

O Facebook também divulgou comunicado: "Estamos cientes de que as pessoas estão tendo dificuldade para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o quanto antes", escreveu.

Causa do problema

Mesmo sem posicionamento oficial, integrantes do time de segurança do Facebook relataram ao New York Times, sigilosamente, que a causa da oscilação teria origem nos servidores da companhia.

Dessa forma, excluíram a possibilidade de ataques hackers, pontuando que os três aplicativos possuem tecnologias diferentes, impossíveis de seres afetadas simultaneamente por apenas uma invasão.