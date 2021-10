Confira o que se sabe sobre a queda do WhatsApp e outros aplicativos nesta segunda (4)

Os aplicativos WhatsApp, Instagram e Facebook estão fora do ar desde o fim da manhã nesta segunda-feira (4). Com a instabilidade, os usuários das redes sociais começaram a busca por novas formas de comunicação na Internet e se depararam com alternativas como o Telegram também oscilando.

Até o momento, nenhuma atualização sobre o retorno do WhatsApp, assim como dos outros aplicativos, foi informada. A empresa de Mark Zuckerberg, o Facebook, detém os direitos dos três aplicativos citados.

Por isso, reunimos algumas das perguntas mais buscadas pelos usuários até o momento. Confira:

Quando WhatsApp, Instagram e Facebook ficaram instáveis?

A instabilidade nos aplicativos comandados por Mark Zuckerberg começou nesta segunda-feira (4), por volta das 12h50. Já por volta das 13h, o serviço de mensagens em questão chegou a registrar mais de 40 mil reclamações no site Downdetector.

No Twitter, uma das redes que permaneceram no ar após o problema, o nome 'WhatsApp' ficou em primeiro lugar nos Trending Topics, função que monitora os assuntos mais comentados na plataforma.

Qual o posicionamento das redes?

Em comunicado, o Facebook confirmou o problema e afirmou que está trabalhando para que as coisas voltem ao normal. "Estamos cientes de que as pessoas estão tendo dificuldade para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o quanto antes".

O perfil do Instagram, rede que também faz parte do Facebook, aproveitou para garantir aos usuários que o problema seria resolvido.

"O Instagram e amigos estão tendo um momento complicado agora e talvez você esteja com problemas para usá-los. Conte com a gente, estamos em cima disso", disse a publicação.

Qual o motivo da instabilidade dos aplicativos?

Até o momento, como o Facebook não apresentou comunicado oficial sobre a queda, não se sabe por quais motivos o WhatsApp, Instagram e Facebook ficaram fora do ar.

Além disso, Mark Zuckerberg, que comanda as três redes, não publicou informe sobre o ocorrido nesta segunda-feira (4).

Já aconteceu outras vezes?

Esta não é a primeira vez que os aplicativos citados apresentam instabilidade. A mais recente foi comunicada em junho deste ano, quando foram necessárias 2h30 para que o problema fosse resolvido.

Segundo o Facebook, a oscilação foi causada por um dos ajustes de configuração da plataforma.