Internet 4G de operadoras apresentam instabilidade nesta segunda (4)

A internet 4G das operadoras TIM, Claro e Oi apresenta instabilidade na tarde desta segunda-feira (4), conforme relataram clientes do serviço.

No Twitter, uma usuária disse que os aplicativos da Tim, Claro e Oi "não estão abrindo por nada". Outra usuária diz que o sinal do 4G sumiu em seu aparelho.

A reportagem entrou em contato com as operadoras mencionadas e ainda aguarda resposta da Claro e da Oi.

Em nota, a TIM respondeu que "sua rede está operando normalmente".

Redes sociais

WhatsApp, Instagram e Facebook também apresentam instabilidade desde as 12h50. Na página oficial do WhatsApp no Twitter, a rede social disse que está trabalhando para que as coisas voltem ao normal.

Também pelo Twitter, a página oficial do Instagram pediu aos usuários "paciência".

