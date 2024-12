Aplicativo que vende comida que seria desperdiçada com 70% de desconto chega a Fortaleza; conheça

Evitar o desperdício de alimentos e ofertar produtos de padarias, hotéis e supermercados com até 70% de desconto. Essa é a proposta do aplicativo Food To Save, que chegou a Fortaleza no mês de novembro.

Os consumidores podem comprar alimentos de consumo imediato, que estão próximos do vencimento ou fora do padrão, por um preço mais acessível. Já os estabelecimentos evitam que os produtos sejam jogados no lixo e aumentam o faturamento.

Em Fortaleza, entre as lojas já disponíveis no aplicativo, estão unidades das redes Pão de Açúcar, Extra, Cacau Show, Dengo Chocolates, Havanna e Hotel Ibis.

A expectativa da Food To Save é expandir o número de lojas cadastradas nos próximos meses, destaca Lucas Infante, fundador e CEO da empresa. A empresa também avalia chegar em outras cidades cearenses.

“Com a abertura oficial da praça, a gente começa a popular outros bairros, gerando oferta e permitindo que todos os moradores de Fortaleza possam ter oportunidade de salvar alimentos”, disse.

A venda dos alimentos 'salvos' no aplicativo é realizada por meio da Sacola Surpresa. O cliente não sabe exatamente quais produtos receberá, mas consegue escolher um mix de alimentos doces, salgados ou misto (doces e salgados).

As sacolas custam entre R$ 15 e R$ 25, cerca de 30% do valor dos produtos originais. A grande maioria das vendas é realizada por retirada, mas também há delivery por entregadores parceiros.

Legenda: Lojas da rede Pão de Açúcar vendem produtos no aplicativo Food To Save Foto: Kid Jr.

Segundo a Food To Save, o time de controle de qualidade da empresa tem critérios de seleção dos produtos e montagem das seleções, para evitar que qualquer produto em condições inadequadas chegue ao consumidor final.

A plataforma também oferece a opção de avaliar as compras e, caso o estabelecimento não cumpra as regras do aplicativo persistentemente, pode ser retirado.

EXPANSÃO NO NORDESTE

A Food To Save chegou concomitantemente a Fortaleza e Recife, iniciando a operação no Nordeste. A expectativa da foodtech é ultrapassar 5 milhões de downloads e 7 mil estabelecimentos parceiros em todo o País.

Lucas Infante aponta que a chegada ao Nordeste era bastante aguardada, o que mostra uma abertura do público consumidor para esse tipo de compra.

“Existia uma procura muito grande. A região já estava rica de consumidores já cadastrados na plataforma, assim como estabelecimentos que já queriam fazer parte”, afirma.

A empresa aposta no fortalecimento de um estilo de consumo mais sustentável, que visa ofertar benefício amplo para todas as pontas do negócio, em todo o Brasil.

“É uma questão de sensibilidade. Temos que conscientizar não somente os empresários do ramo alimentício a darem esse passo em relação à venda dos produtos excedentes a essa mudança de mentalidade, mas principalmente aos consumidores a se provocarem a uma nova forma de consumir alimentos”, aponta.

Fundada em 2021, a plataforma já estava presente nos estados do Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste. A projeção é que a empresa evitou o desperdício de 3,8 mil toneladas de alimentos e a emissão de 9,5 mil toneladas de CO₂.

Seguindo o modelo de negócio de outras empresas do ramo de alimentação, como o iFood, a Food To Save tem receita por comissão de vendas.