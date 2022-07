Aplicativo do Santander fora do ar nesta segunda (25) gera queixa de clientes

Clientes do Santander estão sem acesso ao aplicativo do banco nesta segunda-feira (25). Consulta de extrato ou transações, como PIX e transferências, por exemplo, enfrentam instabilidade.

Via Twitter, usuários reclamaram da situação e pediram a resolução do problema. "Cheia de coisa para fazer e o app do Santander caiu", disse uma internauta. "Preciso fazer alguns Pix e o app do Santander fora do ar".

Outra cliente disse que o app não reconhece CPF e a senha de acesso. "Aqui Santander [está] fora do ar, e o internet banking também fala que CPF ou senha não existem".

Banco tenta reverter erro

Também nas redes sociais, o Santander respondeu que está tentando reverter o erro.

"Identificamos uma intermitência em nossos canais e já estamos trabalhando para regularização. Por favor, tente novamente mais tarde", disse o banco.