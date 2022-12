Antigo Big Bompreço da Bezerra vira Carrefour; veja detalhes

O supermercado Big Bompreço da Avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza, foi transformado em um Carrefour. O anúncio foi confirmado nesta quinta (15), também revelando que outro supermercado do Grupo Carrefour Brasil será aberto na Avenida Washington Soares.

Segundo confirmação da assessoria do grupo, que divulgou nota oficial, as novas lojas fazem parte da estratégia de conversão da bandeira BIG, incorporada ao Carrefour Brasil em junho deste ano.

Com a mudança, as lojas estarão aptas a oferecer produtos da marca própria Carrefour, que estão com mais de 4 mil itens com os preços congelados até o dia 11 de março de 2023.

Além disso, as inaugurações das duas unidades representam a marca de 22 lojas do Grupo Carrefour Brasil no estado do Ceará. Destas, seis são hipermercados, nove Atacadão, um Sam’s Club, complementados ainda com Drogarias e e-commerce.

A compra do grupo BIG Brasil (ex-Walmart Brasil) foi finalizada em junho deste ano. A negociação, de R$ 7,5 bilhões, iniciou em março, considerada a maior da história do varejo nacional.

Serviço

Endereços:

Hipermercado Bezerra de Menezes - Avenida José Bastos, 1.012 - Fortaleza - CE

Hipermercado Washington Soares - Avenida Washington Soares, 3.000 - Fortaleza - CE

Horário de funcionamento:

Aberto todos os dias, das 7h às 22h

Feriados: Consultar a loja

