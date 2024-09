Aneel muda bandeira tarifária para vermelha nível 1, e aumento na conta de luz será menor

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta quarta-feira (4) que irá reduzir o patamar da bandeira vermelha após a correção de informações do Programa Mensal de Operação (PMO). Com a mudança, o órgão irá acionar a bandeira vermelha patamar 1.

A Aneel solicitou a avaliação das informações e recálculo dos dados para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o que indicou o acionamento da bandeira vermelha patamar 1. Com isso, serão cobrados R$ 4,463 para cada 100 quilowatt-hora consumidos, valor menor que o anunciado anteriormente.

Veja também Negócios Proenergia Summit 2024 discute oportunidades e desafios do setor energético em Fortaleza Negócios Fundo de Financiamento do Nordeste terá R$ 47,2 bilhões para investimentos em 2025

AUMENTO NA CONTA DE LUZ

Na última sexta-feira (30), a Aneel havia informado que seria acionada a bandeira vermelha 2, resultando em um aumento de R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. No entanto, a agência revisou a decisão e irá acionar a bandeira 1.

O aumento no valor da energia ocorre devido à seca no Brasil e a previsão de chuvas abaixo da média em setembro. A expectativa é "de afluência nos reservatórios das hidrelétricas do país (em cerca de 50% abaixo da média)", diz a Aneel.