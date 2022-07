Aneel aprova revisão tarifária, e conta de energia terá redução de até 3% no Ceará

As contas de energia elétrica no Estado do Ceará terão redução de até 3,01% a partir dessa quarta-feira (13), após aprovação da Revisão Tarifária Extraordinária de 2022 por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A revisão foi aprovada por unanimidade pela diretoria da Aneel, na manhã desta terça-feira (12), durante reunião extraordinária. Além da Enel Ceará, outras 13 distribuidoras de energia com reajustes aprovados entre fevereiro e maio deste ano foram revistos.

A medida tem como objetivo considerar no cálculo a devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores de energia. Até maio, os reajustes aprovados pela Aneel estavam em 18%, em média. Em alguns casos, como o da Enel Ceará, chegaram a quase 24% para os consumidores.

A devolução dos tributos foi objeto de projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional no mês de junho, numa tentativa do Congresso e do governo para atenuar os reajustes da conta de luz em ano eleitoral.

