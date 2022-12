Anac reduz tarifas de seis aeroportos a partir de janeiro de 2023

A partir de 1º de janeiro de 2023, as tarifas aeroportuárias, inclusive as de embarque, de seis aeroportos serão reduzidas. A medida consta em portaria publicada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), nesta quarta-feira (30). O Uol detalhou que a diminuição segue uma determinação da Lei do Voo Simples, aprovada em 14 de junho deste ano.

Além disso, a decisão surge devido à extinção de tributo que concessionárias dos aeroportos pagavam ao Fundo Nacional de Aviação Civil.

O documento de lei já apontava o fim do imposto sem que as companhias aéreas e as concessionárias precissem apontar uma contrapartida.

A Anac acrescentou ainda que, com redução, o valor máximo "das tarifas de embarque, pouso, permanência, armazenagem e capatazia" tiveram queda de 26,4% em cinco dos seis aeroportos.

Queda em seis aeroportos

No entanto, em alguns locais, como em São Gonçalo do Amarante, foi registrada uma queda de 18,2% das tarifas. Dentre os aeroportos que terão as tarifas reduzidas, estão:

Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro

Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte

Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo

Aeroporto de Viracopos, em São Paulo

Aeroporto de Confins, em Minas Gerais

Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal

Assim, a tarifa de embarque em um voo nacional no Aeroporto de Guarulhos pode sair de R$ 40,26 para R$ 29,63, e de R$ 71,26 para R$ 52,44, no caso dos voos internacionais.

