Aluísio Ramalho e Cláudio Sidrim são homenageados com Medalha do Mérito Industrial

Os industriais Aluísio Ramalho e Cláudio Sidrim foram homenageados com a Medalha do Mérito Industrial ofertada pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). A cerimônia de entrega da honraria aconteceu nesta quinta-feira (26) para convidados.

A honraria também será entregue aos industriais Igor Queiroz Barroso, Luiz Prata Girão, Ivan Bezerra Filho, e Pio Rodrigues Neto. As entregas acontecerão nos dias 2 e 9 de setembro.

Para Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, a medalha reconhece o trabalho das personalidades. "A indústria faz girar nossa economia, gera empregos e eleva o nosso Ceará. Portanto, nada mais justo do que homenagear industriais que contribuem para o desenvolvimento de nosso estado”.

Desde 1974, a Medalha do Mérito Industrial é entregue pela Fiec a empresários e outras personalidades com atuação de destaque no impulso das atividades fabrir e no desenvolvimento econômico do Ceará.

Homenageados

Empresário do ramo têxtil, Aloísio Ramalho foi responsável por realizar a primeira exportação de redes do Ceará para a Europa na década de 1970. Atualmente, a empresa alcança o mercado europeu, norte-americano, canadense, japonês e russo.

Já Cláudio Sidrim é formado em Ciências Contábeis e atua no ramo de bebidas. De 1986 a 1992, foi Presidente do Sindicato das Indústrias de Águas, Cervejas e Bebidas em Geral no Estado do Ceará (Sindbebidas).

Em 2010, assumiu a presidência, mais uma vez, por mais dois anos, integrando, atualmente, o quadro de Delegados das Atividades Industriais junto ao Conselho Regional do SESI Ceará.