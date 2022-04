Ainda vale a pena investir nas ações do Nubank? Especialistas explicam

A abertura de capital do Nubank trouxe burburinho ao mercado. O banco digital chegou à bolsa de Nova York com ações a US$ 9, chegando a superar o Itaú em valor no primeiro dia de negociações.

Após alcançar um pico no dia seguinte à abertura de capital, o desempenho da ação tem 'ido por água abaixo'. O papel caiu mais de 40% em relação ao pico de R$ 11,50 registrado no dia 10 de dezembro do ano passado, valendo R$ 5,89 na tarde desta quarta-feira (7).

Para o fundador da empresa de tecnologia e educação financeira para investidores Quantzed, Marcelo Oliveira, a queda era esperada já que o valuation (avaliação da empresa) do banco foi muito forçado para cima no IPO. Ele considera que as características da ação não justificavam a valorização com que ela entrou no mercado.

Quem ainda quer investir no banco precisa de cautela, já que a ação é considerada de perfil arrojado, tendo variações expressivas em um mesmo dia. Outras opções menos voláteis estão disponíveis no mercado.

Desempenho do Nubank

O Nubank abriu capital na bolsa americana. Dessa forma, o valor da ação é precificado em dólar e, para investir no banco, brasileiros e residentes no Brasil precisam fazer por meio de BDR (Brazilian Depositary Receipt), um certificado de depósito emitido e negociado no Brasil que representa ações de empresas listadas em Bolsas de outros países.

Marcelo Oliveira afirma que o Nubank chegou ao mercado trazendo boas expectativas, por ser um dos bancos digitais mais conhecidos e com melhor desempenho dos últimos anos. A euforia trouxe um efeito de manada.

“O valuation do IPO foi muito esticado. Para ser sustentado esse preço, o banco teria que mostrar um crescimento muito alto, e acredito que o investidor também começa a cobrar por melhores margens de lucro em cima do grande número de clientes que o banco diz ter”, aponta.

O economista da Vallus Capital, Matheus Eid Lubrani, aponta ser normal que empresas cheguem ao IPO com ações sub ou sobreprecificadas, o que pode levar a altas ou quedas logo após a abertura de capital. Foi o caso, também, do Nubank.

Matheus Eid Lubrani economista da Vallus Capital Na minha opinião, pela dificuldade de mensurar sua capacidade de receitas e potencial crescimento de seu valor de mercado, suas cotas acabaram ficando sobrevalorizadas e, com isso, aos poucos foi obtendo quedas no valor de suas ações

Vale a pena investir?

Matheus ressalta que a ação tem um perfil arrojado por ter variações diariamente e ter ainda o fator agravante do câmbio. Por ser precificada em dólar, o investidor pode ter quedas mesmo diante de uma alta dos papéis caso o dólar tenha subido.

Cabe ao investidor notar se esse momento de desvalorização é uma indicação de venda das ações ou de oportunidade.

“Cabe a nós, como investidores, analisarmos as variáveis salientadas e termos uma perspectiva quanto ao dólar, mercado bancário nacional e o quanto aos fatores midiáticos interferiram nessas oscilações para que com isso termos uma posição quanto a compra ou não”, coloca.

Na opinião de Marcelo, não vale a pena investir na ação no preço em que ela se encontra. Ele avalia que as expectativas não são muito boas e existem outras opções no mercado mais vantajosas.

Matheus Oliveira fundador da Quantzed Acredito que por exemplo o Banco Inter (BIDI4 e BIDI11) e próprio banco Pan, sejam melhores opções do que Nubank, nos preços de hoje. Hoje Banco Inter vale R$ 16 bilhões de reais, e Banco Pan vale R$ 12 bilhões, enquanto Nubank está valendo em torno de R$ 160 bilhões. Mesmo não sendo bancos idênticos no que fazem, eles têm muita semelhança e, na minha opinião, não faz sentido tal dispersão entre os valores de mercado entre Nubank e os outros dois

O economista da Vallus Capital destaca que existem ações do mesmo segmento mais consolidadas, como Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e Santander (SANB11).

“Na minha opinião, na medida em que a Nubank for se estabelecendo cada vez mais no mercado acionário e conseguir ainda mais Share, o mercado saberá avaliá-la de modo mais assertivo, com isso suas oscilações tendem a ser drenadas e ter seu desvio padrão mais estável”, espera.