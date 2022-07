Aeroporto de Fortaleza vai cobrar por tempo de motorista no meio-fio de embarque e desembarque

A partir de agosto, o Aeroporto de Fortaleza implanta um modelo de cobrança por tempo excedido de veículos no meio-fio do desembarque e embarque. Caso a permanência passe de 10 minutos, serão cobrados R$ 20 por cada período igual ultrapassado, de acordo com a Fraport Brasil, administradora do equipamento.

O sistema entrará em operação assistida e período de testes.

A cobrança e o monitoramento serão por meio de cancelas nas vias de entrada e saída do terminal de passageiros.

Confira como será a operação:

Os motoristas receberão um ticket para o acesso gratuito, tanto no piso de check-in quanto no piso de desembarque. Máquinas de autoatendimento no bolsão de saída receberão os pagamentos - caso haja excesso de tempo.

"Mau uso da infraestrutura"

Segundo a Fraport, o valor gerado após os 10 minutos não será uma multa, mas sim uma cobrança por mau uso da infraestrutura.

"A ideia não é ter receita com as cobranças, mas, sim, oferecer mais qualidade de serviços aos usuários e passageiros ao estabelecer um tempo específico para o uso do meio-fio", pontua Sabine Trenk, COO da Fraport Brasil.

A administradora orienta que quem deseja ficar mais tempo no aeroporto deve ir direto ao estacionamento.

"Outros modais de transportes como táxis credenciados, ônibus de turismo e transporte público serão organizados de maneira específica", explica nota da Fraport.



