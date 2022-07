Nordeste bate novo recorde de geração de energia eólica

O Nordeste voltou a bater recorde na geração de energia eólica, informou o ONS (Operador Nacional do Sistema).

No dia 8 deste mês de julho, as turbinas eólicas localizadas nos estados nordestinos atingiram o pico de produção de 14.167 megawatts (MW).

Isso seria suficiente para abastecer toda a região durante um minuto, sobrando ainda 23% para abastecer outras áreas do País, explica o ONS.

Esse foi o primeiro recorde registrado no ano de 2022 para a geração instantânea de energia eólica. O mês de julho é tradicionalmente produtivo, em especial no litoral.

O Ceará é um dos grandes destaques nacionais dessa produção, ocupando o terceiro lugar do País em potência, abaixo apenas do Rio Grande do Norte e da Bahia. O Estado conta hoje com 97 parques eólicos em operação e tem outros empreendimentos em construção.

Ranking da energia eólica

1) Rio Grande do Norte: 6,7 GW

2) Bahia: 6 GW

3) Ceará: 2,5 GW

4) Piauí: 2,4 GW

