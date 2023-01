Aeroporto de Fortaleza é o mais pontual da América Latina e o 8º do mundo

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, de Fortaleza, foi eleito o mais pontual da América Latina e está entre os dez mais pontuais do mundo inteiro. A conclusão é do relatório Punctuality League de 2023, revelado no último dia 11.

O estudo é feito pela OAG — fornecedora de informações, inteligência e análises digitais de voos para aeroportos, companhias aéreas e empresas de tecnologias de viagens — e analisou dados de voo de todo o ano passado.

No mundo inteiro, ainda conforme o levantamento, o aeroporto mais pontual é o de Osaka, no Japão, que teve 91,45% dos voos partindo ou pousando dentro do tempo previsto — e apenas 1,04% de cancelamentos nas viagens programadas durante o ano de 2022.

O aeroporto de Fortaleza ficou em oitavo lugar no ranking mundial, com 88,81% dos voos operados no tempo previsto, e índice de cancelamentos estimado em 1,06%.

De acordo com a Fraport Brasil, que administra o aeroporto da capital cearense, a previsão é de que, em janeiro, o terminal de passageiros seja palco de 3,9 mil voos e tenha 564 mil pessoas embarcando e desembarcando nele.

Como um aeroporto é considerado pontual?

Para ser considerado pontual, um voo precisa decolar ou aterrissar em, no máximo, 15 minutos dentro do horário previsto, que é a margem de tolerância estabelecida pela OAG para avaliação de transtornos nas pistas.

No ranking da América Latina de aeroportos mais pontuais, o Brasil conquistou cinco das dez colocações.

Veja o ranking dos aeroportos mais pontuais do mundo

1º - Aeroporto de Osaka, Japão

2º - Aeroporto de Matsuyama, Japão

3º - Aeroporto de Miyazaki, Japão

4º - Aeroporto Internacional de Nagoya, Japão

5º - Aeroporto Internacional Durban King Shaka, África do Sul

6º - Aeroporto de Kagoshima, Japão

7º - Aeroporto de Kumamoto, Japão

8º - Aeroporto Internacional Pinto Martins, Fortaleza, Brasil

9º - Aeroporto Internacional de Tocumen/Cidade do Panamá, Panamá

10º - Aeroporto de Fukuoka, Japão

11º - Aeroporto New Chitose/Sapporo, Japão

12º - Aeroporto Internacional de Tóquio/Haneda, Japão

13º - Aeroporto Coimbatore, Índia

14º - Aeroporto Internacional Tancredo Neves, Belo Horizonte, Brasil

15º - Aeroporto Internacional Alejandro Velasco Astete, Peru

16º - Aeroporto da Cidade do Cabo, África do Sul

17º - Aeroporto Internacional Mariscal Sucre, Equador

18º - Aeroporto de Naha/Okinawa, Japão

19º - Aeroporto Internacional Salgado Filho, Porto Alegre, Brasil

20º - Aeroporto Internacional José Joaquín de Olmedo, Equador

Veja o raking dos aeroportos mais pontuais da América Latina

1º - Aeroporto Internacional Pinto Martins, Fortaleza, Brasil

2º - Aeroporto Internacional de Tocumen/Cidade do Panamá, Panamá

3º - Aeroporto Internacional Tancredo Neves, Belo Horizonte, Brasil

4º - Aeroporto Internacional Alejandro Velasco Astete, Peru

5º - Aeroporto Internacional Mariscal Sucre, Equador

6º - Aeroporto Internacional Salgado Filho, Porto Alegre, Brasil

7º - Aeroporto Internacional José Joaquín de Olmedo, Equador

8º - Aeroporto Internacional Marechal Rondon, Cuiabá, Brasil

9º - Aeroporto Internacional Monsenhor Oscar Arnulfo Romero, El Salvador

10º - Aeroporto Internacional Eurico de Aguiar Salles, Vitória, Brasil