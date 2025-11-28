AECIPP homenageia lideranças no Prêmio Personalidade Pecém; conheça homenageados

A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP) realiza, na próxima quinta-feira, 4 de dezembro, a cerimônia de comemoração dos seus 10 anos e a 1ª edição do Prêmio Personalidade Pecém, no La Maison Buffet, em Fortaleza. O evento reconhece lideranças que contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e para o fortalecimento da economia do Ceará.

Serão homenageados Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC); Max Quintino, presidente do Complexo do Pecém; e Tufi Daher Filho, CEO da Transnordestina Logística.

Fundada em 30 de setembro de 2015, a AECIPP é uma entidade empresarial sem fins lucrativos que atua para apoiar e promover o desenvolvimento sustentável da indústria no Complexo do Pecém, articulando empresas, instituições públicas e parceiros estratégicos.

Para Eduardo Amaral, presidente da AECIPP, a criação do prêmio marca uma década de transformações que consolidaram o CIPP como plataforma industrial e logística relevante para o Ceará.

“O Prêmio Personalidade Pecém evidencia que o avanço do Complexo do Pecém é resultado direto da convergência entre liderança pública, atuação empresarial e articulação institucional. Esses três pilares sustentam o ambiente de negócios, ampliam investimentos e fortalecem a competitividade do CIPP. Reconhecer os homenageados é reconhecer que o desenvolvimento do Ceará está apoiado em bases sólidas e em uma visão estratégica de longo prazo”, afirma.

Segundo Eduardo Amaral, celebrar os 10 anos da AECIPP é também reconhecer o papel que o Complexo assumiu ao longo da última década. “O Pecém deixou de ser apenas uma promessa e se tornou um vetor real de competitividade, inovação e atração de investimentos. O evento reunirá pessoas e instituições que contribuíram para esse processo e que continuarão impulsionando o avanço do CIPP nas próximas décadas”, reforça.

A cerimônia também destaca os desafios e oportunidades do próximo ciclo de crescimento. Entre eles, a consolidação das cadeias de energias renováveis, a evolução do Hub de Hidrogênio Verde, o avanço da logística integrada e o fortalecimento de novas rotas de exportação. “O encontro permitirá olhar para o passado com responsabilidade, compreender o presente com clareza e projetar o futuro com foco em transição energética, inovação e expansão da infraestrutura logística”, acrescenta o presidente da AECIPP.

Homenageados da edição inaugural

A 1ª edição do Prêmio Personalidade Pecém reconhece três lideranças que desempenham papéis estratégicos no desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém:

Ricardo Cavalcante – Presidente da FIEC

Economista formado pela Universidade Federal do Ceará, possui mais de três décadas de atuação industrial e conduz a Federação das Indústrias do Estado do Ceará desde 2019. É defensor de políticas de transição energética e do desenvolvimento do hidrogênio verde no estado, temas que projetam o Ceará no cenário internacional. Já recebeu distinções como o Troféu Sereia de Ouro em reconhecimento às suas contribuições.

Max Quintino – Presidente do Complexo do Pecém

Professor da rede pública estadual e mestre em Economia do Setor Público, tem trajetória marcada pela gestão pública e pelo compromisso com o desenvolvimento regional. À frente do Complexo do Pecém, conduz políticas de expansão industrial, geração de empregos qualificados, inovação e sustentabilidade, consolidando o CIPP como um dos principais polos logísticos e industriais do Nordeste.

Tufi Daher Filho – CEO da Transnordestina Logística (TLSA)

Com mais de quatro décadas de experiência no setor público e privado, lidera a implantação da ferrovia de 1,2 mil quilômetros que conectará o Piauí ao Porto do Pecém. O empreendimento é considerado estratégico para ampliar o escoamento da produção nacional e fortalecer o papel do Ceará no corredor logístico nordestino.

O Prêmio Personalidade Pecém nasce como um reconhecimento àqueles que contribuem para transformar o Complexo do Pecém em um dos principais ativos econômicos do Ceará e do Brasil, reforçando o papel da AECIPP na articulação institucional e na promoção do desenvolvimento industrial sustentável.

"Recebo esta homenagem com muita alegria. É uma honra enorme dividir este reconhecimento com os outros dois homenageados, Ricardo e Max. É também uma grande responsabilidade, pois significa representar todos os funcionários da Transnordestina que se dedicam diariamente para transformar a logística do Nordeste. E da mesma forma, representar o grupo CSN que investe de maneira muito consistente na logística e no desenvolvimento do país”, reforça Tufi Daher Filho.

