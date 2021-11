"Acredito que, no futuro, modelos de impacto social serão regra nas empresas", diz Andrea Oliveira

O mundo empresarial e o mercado financeiro estão passando por um momento de transição, discutindo cada vez mais os conceitos de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa da sigla em inglês). Contudo, para Andrea de Oliveira Kestenbaum, CEO da Positive Ventures, essa discussão deverá ficar no presente e se tornará regra no futuro.

A perspectiva foi apresentada durante painel do evento Conexões de Impacto, realizado pela Somos Um. Reveja o evento aqui.

"A participação no evento é importante e estamos em um momento de expansão e é melhor o ruído do que o silêncio, então é importante que as pessoas estejam discutindo para demonstrar quem são as pessoas que estão fazendo um trabalho sério. É importante sair do eixo no Sudeste e ir para outros lugares e temos problemas relevantes em outros lugares. O poder do capital privado tem um potencial de resolver problemas sociais e ambientais", comentou Andrea.

A CEO da Positive Ventures também comentou que a agenda de ESG ainda está sendo construída e que os negócios de impactos terão um trabalho complexo para conseguir organizar métricas e construir dados para mensurar projetos de relevância social de forma precisa, sem desvalidar iniciativas diversas.

Impacto geracional

Ela, contudo, projetou que a atuação das novas gerações no mercado será importante para consolidar empresas no mercado, assim como essas novas formas de atuação que visam outros aspectos além dos lucros.

Andrea explicou que os investidores mais jovens já estão buscando opções de impacto social antes a locar recursos ou destinar tempo como força de trabalho, e essa tendência deverá ser importante para o sucesso de empresas no futuro

"A gente ainda está em transição e a agenda de ESG está sendo construída e testada, mas devemos ter essa onda se consolidando no futuro, e essa onda que deverá apontar quais as empresas que serão as melhores e que terão mais impactos. Eu acredito que as empresas que mais incorporam as boas práticas vão concorrer lado a lado, os negócios que incorporam boas práticas vão sair na frente", afirmou.

"Eu acredito que daqui a alguns anos não precisaremos mais discutir modelos de impacto social e isso vai passar a ser regra", completou.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios