Ações da Aeris na Bolsa valorizam mais de 80% em pouco mais de um mês

Desde o início das negociações, após IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês), as ações da Aeris Energy – fabricante cearense de pás para geradores de energia eólica – vêm apresentando alta constante. E na semana passada, a empresa recebeu a recomendação do BTG Pactual, que apontou um potencial de crescimento de pouco mais 20,72%.

Os papéis da Aeris (AERI3), inicialmente, foram avaliados a R$ 5,50 no primeiro dia de negociação (11 de novembro), mas pouco mais de 1 mês depois, a empresa Bolsa de Valores brasileira (B3) já registra uma alta de 80,72% dos ativos.

Legenda: A empresa Aeris Energy, instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, foi a 8ª empresa cearense a abrir capital em Bolsa. A oferta movimentou R$ 1,13 bilhão Foto: Divulgação

Às 15h desta segunda-feira (28), as ações da Aeris estavam sendo negociadas a R$ 9,94. Contudo, o BTG Pactual apontou em relatório que os papéis ainda têm o potencial de alcançar o patamar de R$ 12, uma alta, atualmente, de 20,72%.

No último dia 11 de dezembro,, um mês após o IPO, a Aeris já acumulava alta de 31,63% chegando ao patamar de R$ 7,24.

Mas o rendimento da empresa na Bolsa apresentou um ritmo ainda maior nos últimos 17 dias, considerando a comparação com o primeiro mês do IPO. Entre os dias 11 e 28 de dezembro (às 15h), as ações da Aeris acumulavam alta de 37,29%.

Relatório

Entre os pontos elencados para o potencial de crescimento da companhia cearense estão o apelo por investimentos em energias renováveis, capacidade operacional já demonstrada ao mercado, e uma presença forte no market share do setor.