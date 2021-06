Academias terão horário de funcionamento e capacidade de atendimento ampliados

O novo decreto estadual ampliará, a partir de segunda-feira (14), o horário de funcionamento e a capacidade de atendimento das academias, que poderão abrir até as 22h e receber 40% do público. A flexibilização, no entanto, não se aplica para a região do Cariri, onde há preocupação com o número de infectados pela Covid-19.

De acordo com as regras do documento, publicado neste sábado (12) no Diário Oficial, os locais devem operar exclusivamente para a prática de atividades individuais, de segunda-feira a domingo, de 6h às 22h, desde que:

O funcionamento se dê por horário marcado;

Seja respeitado o limite de 40% (quarenta por cento) da capacidade de atendimento presencial simultâneo de clientes; e

Sejam observados todos os protocolos de biossegurança.