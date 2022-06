5ª e última parcela do IPVA vence hoje no Ceará; veja como pagar

Vence nesta sexta-feira (10) a quinta e última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2022. Para pagar, os proprietários de veículos emplacados no Ceará podem emitir o boleto por meio dos aplicativos Ceará App e Meu IPVA ou no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

O Documento de Arrecadação do Estado (DAE) é gerado mediante a informação do chassi do veículo ou do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e da placa.

O pagamento pode ser realizado nos bancos Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil (BB), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Santander, Itaú ou nas casas lotéricas. Há também a opção de pagar o IPVA com cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco.

Como pagar?

O pagamento pode ser feito por meio dos aplicativos Ceará App e Meu IPVA, disponíveis para smartphones e tablets. As ferramentas podem ser baixadas gratuitamente nas lojas Play Store (Android) e App Store (IOS).

Por meio dos aplicativos, o contribuinte pode emitir o boleto de pagamento, copiar o código de barras e efetuar o pagamento pelo Internet Banking do celular, além de fazer consultas sobre a situação do veículo.

Para pagar, é necessário selecionar a opção “Pagar IPVA” e digitar a placa e o Renavam ou o chassi do veículo.

Quem preferir, pode realizar o pagamento no site da Sefaz. O contribuinte deve acessar o menu “Serviços” e a opção “IPVA”. Em seguida, basta selecionar o botão “Acesso ao Sistema” e escolher o item “Imposto”.

Depois, é só clicar em “Emitir DAE IPVA” e digitar os dados do veículo (chassi ou placa e Renavam).

Após pesquisar, o sistema apresentará os valores das cinco parcelas e, logo abaixo, as opções “Imprimir Carnê” e “Imprimir Saldo Devedor”. Escolhendo o item “Imprimir Carnê”, o contribuinte emitirá, em um único documento, todos os boletos de parcelamento.

Já a opção “Imprimir Saldo Devedor” é para quem desejar emitir um único DAE com o valor integral do IPVA.

Pagamentodo IPVA

Neste ano, o desconto para contribuintes que optaram pelo parcelamento foi de 5%, podendo chegar a até 10% com o programa Sua Nota Tem Valor.

De acordo com a Sefaz, até o momento, aproximadamente 843 mil contribuintes pagaram as quatro primeiras parcelas do imposto, o que representa uma arrecadação de quase R$ 606 milhões.

Outros cerca de 614 mil donos de veículos quitaram o IPVA em cota única, resultando no ingresso de aproximadamente R$ 380 milhões nos cofres públicos estaduais.

Cerca de 2,3 milhões de veículos serão tributados, com previsão de arrecadar em torno de R$ 1,5 bilhão. Pessoas com deficiência têm direito à isenção do imposto, assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano e metropolitano, além de veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Multa para quem atrasar

Quem não realizar o pagamento no prazo terá de arcar com juros e multa de 0,15% ao dia, até o limite de 15% sobre o valor do imposto. Ter o IPVA atrasado implica em não poder fazer o licenciamento do veículo, o que poder resultar em multa de trânsito e carro retido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

Segundo a Sefaz, o proprietário do veículo terá ainda o nome incluído na Dívida Ativa do Estado, ficando impossibilitado de tomar empréstimos, participar de licitações, abrir empresas e obter benefícios fiscais. Os valores inscritos na Dívida Ativa serão cobrados por protesto em cartório ou judicialmente pela Procuradoria Geral do Estado.

