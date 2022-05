4º parcela do IPVA vence hoje no Ceará; veja como pagar

A quarta parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2022 vence nesta terça-feira (10). Para pagar, os proprietários de veículos emplacados no Ceará podem emitir o boleto por meio dos aplicativos Ceará App e Meu IPVA ou no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

O Documento de Arrecadação do Estado (DAE) é gerado mediante a informação do chassi do veículo ou do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e da placa.

O pagamento pode ser realizado nos bancos Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil (BB), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Santander, Itaú ou nas casas lotéricas. Há também a opção de pagar o IPVA com cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco.

Após este pagamento, restará apenas mais uma cota, que deve ser paga até o dia 10 de junho.

Como pagar?

O pagamento pode ser feito por meio dos aplicativos Ceará App e Meu IPVA, disponíveis para smartphones e tablets. As ferramentas podem ser baixadas gratuitamente nas lojas Play Store (Android) e App Store (IOS).

Por meio dos aplicativos, o contribuinte pode emitir o boleto de pagamento, copiar o código de barras e efetuar o pagamento pelo Internet Banking do celular, além de fazer consultas sobre a situação do veículo.

Para pagar, é necessário selecionar a opção “Pagar IPVA” e digitar a placa e o Renavam ou o chassi do veículo.

Quem preferir, pode realizar o pagamento no site da Sefaz. O contribuinte deve acessar o menu “Serviços” e a opção “IPVA”. Em seguida, basta selecionar o botão “Acesso ao Sistema” e escolher o item “Imposto”.

Depois, é só clicar em “Emitir DAE IPVA” e digitar os dados do veículo (chassi ou placa e Renavam).

Após pesquisar, o sistema apresentará os valores das cinco parcelas e, logo abaixo, as opções “Imprimir Carnê” e “Imprimir Saldo Devedor”. Escolhendo o item “Imprimir Carnê”, o contribuinte emitirá, em um único documento, todos os boletos de parcelamento.

Já a opção “Imprimir Saldo Devedor” é para quem desejar emitir um único DAE com o valor integral do IPVA.

Pagamentodo IPVA

Neste ano, o desconto para contribuintes que optaram pelo parcelamento foi de 5%, podendo chegar a até 10% com o programa Sua Nota Tem Valor.

De acordo com a Sefaz, até o momento, aproximadamente 702 mil contribuintes pagaram as três primeiras parcelas do imposto, o que representou uma arrecadação de cerca de R$ 422,2 milhões. Outros cerca de 614 mil donos de veículos quitaram o IPVA em cota única, resultando no ingresso de aproximadamente R$ 380 milhões nos cofres públicos estaduais.

Cerca de 2,3 milhões de veículos serão tributados, com previsão de arrecadar em torno de R$ 1,5 bilhão. Pessoas com deficiência têm direito à isenção do imposto, assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano e metropolitano, além de veículos com mais de 15 anos de fabricação.