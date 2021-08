Chá se torna um aliado à saúde na pandemia; veja os benefícios

Um chá para começar o dia com mais energia, uma infusão para melhorar a digestão após o almoço, outro chá calmante para dormir melhor.

O consumo de chás se tornou um importante aliado à saúde ao longo da pandemia de Covid-19, quando a busca por mais imunidade - especialmente com produtos naturais - se fortaleceu.É essa a percepção do médico especialista em Medicina Tradicional Chinesa, Sandro Marjorie.

A Fitoterapia é a Ciência que contempla o uso de produtos naturais como os chás, cada vez mais utilizados pelos pacientes do médico. Ele estima que, nos últimos dois anos, o interesse das pessoas pelos chás em seu consultório cresceu cerca de 70%.

Para além dos muitos aspectos negativos gerados, Sandro Marjorie acredita que a pandemia também se transformou em "oportunidade" para as pessoas olharem "um pouco mais para dentro de si". E o chá se materializa como uma dose natural de autocuidado.

Equilíbrio fisiológico e mental

Ele atribui o maior consumo à busca por mais saúde, mais bem-estar, e até como compensação a perdas sociais e existenciais na pandemia, através de alimentos e bebidas naturais que possam dar mais longevidade.

"O chá é perfeito no quesito longevidade. E vem trazer equilíbrio fisiológico e mental pras pessoas", diz, tomando como base estudos científicos.

"O chá é uma bebida extremamente funcional, é riquíssima em várias substâncias, em várias vitaminas e minerais. Possui elementos que modulam a ansiedade, consegue trazer equilíbrio às funções fisiológicas, melhora o intestino e a saciedade alimentar", elenca.

"É uma bebida completa. Ele possui mais vitamina C do que uma laranja, se você for avaliar determinados chás. Não são todos, mas em alguns você ver vai encontrar grandes quantidades de vitamina C, que favorecem a imunidade. É muito importante o entendimento do uso do chá para fazer a manutenção da saúde hoje em dia".

Consumo consciente

Conforme aponta o especialista, os chás possuem inúmeras propriedades benéficas ao organismo e, por existir uma grande variedade, podem ser consumidos ao longo de todo o dia, alternados com os alimentos.

Legenda: O médico Sandro Marjorie notou maior interesse dos seus pacientes por chás e infusões durante a pandemia Foto: Arquivo pessoal

Alguns chás garantem mais energia durante o dia e outros melhoram a digestão antes ou após a refeição. Há também os chás depurativos que podem ser ingeridos para reduzir a retenção de líquidos no decorrer da tarde.

À noite, chás e infusões calmantes produzem substâncias no corpo "extremamente benéficas, sedativas, que dão bem-estar, como a dopamina", exemplifica.

Por ter propriedades medicinais e não se tratar pura e simplesmente de uma bebida, o chá deve ser consumido de forma consciente. Para alcançar as propriedades de cada um, o uso não pode ser aleatório ou excessivo.

Sandro Marjorie Médico especialista em Medicina Tradicional Chinesa O chá precisa ser equilibrado com uma certa consciência da saúde pessoal. Então, se eu tenho pressão alta, eu não posso ficar tomando um chá preto , um chá vermelho, um chá que tenha muita cafeína porque vai aumentar a minha pressão arterial".

Antes de imergir no uso diário de chás, indica, é importante passar por uma consulta médica, a partir da qual serão avaliadas mais tecnicamente as síndromes metabólicas, tais como pressão arterial, diabetes, gordura corporal, etc.

Esse profissional a ser procurado pode ser um nutricionista, um especialista na área de fitoterapia ou em Medicina Tradicional Chinesa.

"O menos é mais. Você precisa ter um equilíbrio, precisa ter um bom senso até para poder saber se aquele chá vai ter a eficácia que você está buscando e se não vai ser somente um modismo".

Daí também o alerta para não misturar chás diferentes, exceto quando as ervas são conscientemente harmonizadas e equilibradas para ter um bom resultado aromático, gustativo, e com ação medicinal.

Legenda: Alguns chás garantem mais energia durante o dia e outros melhoram a digestão antes ou após a refeição Foto: Shutterstock

Cuidados na fabricação do chá

Docente do curso de Farmácia da Universidade de Fortaleza, mestre e doutora em Ciências Farmacêuticas, Wellyda Aguiar avalia que a fitoterapia, em sua totalidade, se tornou mais presente na vida das pessoas durante a pandemia, especialmente devido à ansiedade provocada pelo novo momento.

O uso de plantas medicinais, por sua vez, faz parte da cultura popular "desde que o mundo é mundo". Ainda assim, ela entende como essencial se cercar de cuidados antes e durante fabricação caseira dos chás.

"A gente sempre diz que a diferença do veneno para o medicamento é a dose. E isso se aplica muito à questão das plantas medicinais", diz, referindo-se à quantidade de doses utilizadas e a via de aplicação. "Porque uma planta que é excelente por via tópica, para passar na pele, por exemplo, não necessariamente será tão boa se usada por via oral"

Outro ponto importante a ser avaliado, emenda a professora, é a procedência da planta da qual será feito um chá.

"A procedência é um aspecto importante porque ela traz para si a certificação botânica. A gente precisa ter certeza da identidade botânica da planta. Se eu vou utilizar, por exemplo, um chá de eucalipto eu preciso me certificar de que é um eucalipto que a gente chama de medicinal" e não outro tipo, como o eucalipto citriodora.

A compra desses produtos pela internet também pode dificultar a identificação que a espécie de planta desejada será a mesma entregue.

Decocção ou infusão?

A forma de fazer o chá, se por decocção - quando a planta é fervida com a água - ou por infusão - imersão de ervas aromáticas em um recipiente abafado -, também influi diretamente na manutenção ou na perda das propriedades da bebida.

Segundo Wellyda Aguiar, a infusão é mais indicada para preparos de chás a partir de folhas e flores, pois estas têm tecidos vegetais mais frágeis. Erva-cidreira, capim-santo e hortelã são alguns dos chás ideais para infusões.

Legenda: "O chá é uma bebida extremamente funcional, é riquíssima em várias substâncias, em várias vitaminas e minerais", diz o médico Sandro Marjorie Foto: Shutterstock

Já raízes e cascas, como a canela, possuem tecidos mais rígidos e devem ser feitos por decocção. Nesse processo, as substâncias presentes nesses tecidos vegetais são melhor extraídos.

Por serem ricas em óleos essenciais, folhas como cidreira e boldo não devem ser cozidas. Do contrário, esses óleos são dispersos pela água fervente e "uma mistura rica de várias substâncias, de vários princípios ativos" é perdida, frisa.

Wellyda Aguiar Doutora em Ciências Farmacêuticas Essas substâncias são voláteis, se dispersam muito fácil no ambiente. Então, se eu emprego uma temperatura muito elevada, essas substâncias vão volatilizar, vão embora para o ambiente. Se eu tomo um chazinho de cidreira que preparei por infusão da forma correta, vou ter ali um citral e esse citral vai estar relacionado à atividade farmacológica, mais fortemente"

Para regular o organismo

A servidora pública Marina Castro de Medeiros, 37, é adepta ao uso de chás desde a infância. O costume adquirido por influência familiar foi intensificado na fase adulta e, mais ainda, na pandemia. Praticamente todos os dias, ela faz uso de chás e infusões.

"Eu senti meu horário de dormir mais desregulado, então como parte dos chás que faço são camomila, melissa, chás que ajudam a dormir, acabei passando a consumir mais. Posso dizer que o chá é aliado à minha saúde, principalmente em dois momentos: quando tenho problema digestivo e para ajudar no sono".

Legenda: A servidora pública Marina Castro recorre aos chás para regular o sono e o sistema digestivo Foto: Arquivo pessoal

Ao ir à nutricionista, Marina foi informada sobre a importância dos chás para a saúde e de como variá-los para alcançar o melhor resultado.

"Fazer uso da fitoterapia me dá a sensação de estar cuidando do meu corpo de forma mais saudável porque, quer queira, quer não, os remédios alopáticos têm mais efeitos colaterais. Convenhamos que, quando a gente lê bula de remédio, até se espanta um pouquinho, dependendo do caso. E é acolhedor tomar um chazinho antes de dormir. É relaxante".

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza