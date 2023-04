Veja 8 receitas com peixe para a Semana Santa

Modo de preparo: veja como fazer a receita de filé de peixe ao molho de maracujá.

Essa é uma receita de origem portuguesa. Saboroso, o prato é uma opção de refeição principal e é recomendável usar o arroz branco como acompanhamento.

Legenda: É recomendável consumir a refeição com arroz branco Foto: Shutterstock

½ quilo de bacalhau - recheio

2 cenouras (grandes) - recheio

½ quilo de tomate - recheio

Pimenta e cheiro verde à vontade - recheio

2 colheres (sopa) de ketchup - recheio

1 lata de ervilha - recheio

1 lata de palmito - recheio

100g de azeitonas - recheio

Queijo ralado (o necessário) - recheio

200g de muçarela – recheio

½ xícara (chá) de óleo

1 colher (chá) de sal

3 ovos

3 dentes de alho

1 e ½kg de batatas cozidas - massa

2 colheres (sopa) de margarina – massa

2 colheres (sopa) de farinha de trigo - massa

1 colher (sopa) de maisena - massa

1 colher (sopa) de fermento - massa

3 colheres de creme de leite - massa

2 xícaras (chá) de leite - massa

Modo de preparo: veja como fazer a receita de torta de bacalhau.

5. Croquete de peixe

Esse é um tipo de aperitivo recheado com a carne do animal desfiada. O prato é popular no Brasil e pode ser encontrado em outras variações, como recheado com frango, vegetais, carne vermelha e até com queijo.

Legenda: Receita de salgado pode ser usada como entrada de uma refeição principal Foto: Shutterstock

INGREDIENTES