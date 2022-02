Croquete de peixe: veja receita rápida do aperitivo

Avaliação da receita Nota: 5,00 (2 avaliações) Região holandesa Categoria entrada Total 30 min Palava-Chave salgado, aperitivo, rápido, tira-gosto,

O croquete de peixe é um tipo de aperitivo recheado com a carne do animal desfiada. O prato é popular no Brasil e pode ser encontrado em outras variações, como recheado com frango, vegetais, carne vermelha e até com queijo.

O salgado pode ser usado como uma entrada, antes do prato principal, ou como petisco ou tira-gosto. O croquete de peixe é uma receita de origem holandesa, mas pode ser encontrada em diversos países, como Cuba, Espanha, Índia, Japão.