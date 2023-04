8 mensagens de Domingo de Ramos para compartilhar com amigos e familiares

Os católicos celebram, neste 2 de abril, o Domingo de Ramos. A data evoca a entrada de Jesus em Jerusalém e simboliza, para a Igreja Católica, o início da Semana Santa.

Neste dia, é comum serem promovidas procissões para simular a caminhada feita por Jesus em Jerusalém, pouco antes de ser morto. Os ramos, por sua vez, simulam os galhos e as folhas de palmeira que as pessoas usaram para pavimentar o caminho do filho de Deus.

Também é habitual trocar com amigos e familiares mensagens que celebram recomeços, esperança e renovação da fé.

Veja mensagens de Domingo de Ramos para compartilhar

O Domingo de Ramos é sobre a volta de Jesus a Jerusalém e o começo da Semana Santa. Um dia para pensar sobre a morte de Nosso Senhor, mas, também, sobre a ressurreição.

Hosana nas alturas! Rei de todos os reis e nosso único salvador. Saudemos Jesus!

Desejo que a sua Semana Santa seja de luz, acolhimento e muita paz.

Neste Domingo de Ramos, que possamos ser gratos pelo sacrifício que Jesus fez por nós e que aprendamos a viver em paz e fraternidade.

Temos, hoje, o dever de refletir sobre nossos atos. Estamos fazendo jus ao sacrifício de Cristo? Estamos no caminho do amor e da caridade? Que possamos, nesta Semana Santa, nos recolher, acolher nossas vulnerabilidades e (re)encontrar a nossa força.

Que os ramos usados hoje sirvam, também, para pavimentar nossos caminhos e torná-los menos dolorosos. Que seja o início de um tempo bom.

O Domingo de Ramos é para celebrar o amor que Jesus Cristo sente por todos nós, sem exceção.

Que este dia seja um convite à reflexão. Feliz Domingo de Ramos!