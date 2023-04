7 receitas com manga surpreendentes e simples

A manga é uma fruta que costuma ser bastante encontrada no Nordeste, sendo rica em vitaminas, minerais e fibras. Pensando em receitas práticas, o Diário do Nordeste organizou uma lista de sete pratos com a fruta.

Dentre as opções, estão: frango com manga, lagosta ao molho da fruta, gelatina, mousse, pudim, sorvete e risoto.

Além de ser rica em minerais cálcio, ferro e potássio, a fruta ainda auxilia na saúde cardiovascular, na manutenção da imunidade do organismo, e na prevenção de anemia.

CONFIRA RECEITAS COM MANGA

1. Frango com manga

Esse é um prato com origem brasileira, sendo também conhecido como "frango tropical". A receita carrega um toque cítrico à ave, e pode ser servida no almoço ou jantar.

Legenda: Frango com manga Foto: Shutterstock

INGREDIENTES