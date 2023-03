Frango com manga: confira receita do prato

Avaliação da receita Nota: 5,00 (1 avaliações) Região brasileira Categoria prato principal, almoço, jantar Total 45 min Palavra-chave cítrico, verão

O frango com manga é um prato com origem brasileira, sendo também conhecido como "frango tropical". A receita carrega um toque cítrico à ave, e pode ser servida no almoço ou jantar.

Frango com manga

Ingredientes

2 filés de frango

1 colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de cebola ralada

1 colher (sobremesa) de mel

1 tablete de caldo de galinha

1 copo de suco de manga

1 colher (chá) de sal

Meia caixa de creme de leite

Tempero caseiro a gosto

Modo de preparo

1 Temperar o frango e grelhar. Reservar o creme. Fritar a cebola na manteiga até dourar e adicionar o mel. 2 Pôr o tablete de caldo de galinha, o suco de manga e os pedaços da fruta. 3 Se necessário, engrossar com um pouco de farinha de trigo. Acrescentar o sal. Depois que ferver, juntar o creme de leite. Servir o creme com o frango, acompanhado de arroz com brócolis.