7 receitas com abóbora saudáveis e deliciosas

A abóbora é um alimento rico em vitamina C que ajuda a fortalecer o corpo. A polpa desse alimento é bastante nutritiva, podendo ser usada na preparação de diversas receitas, como bolos, doces e escondidinho.

Além de ter bastante cálcio, ferro, potássio, e fósforo, também é uma comida com baixo valor calórico e de fácil digestão.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com sete receitas com abóbora, tendo doce, caldo, bolo, purê, pão, e escondidinho.

CONFIRA RECEITAS

1. Doce de abóbora

Essa é uma receita tipicamente brasileira, apesar dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul brigarem por sua autoria. O doce é delicioso, podendo ser servido como petisco para acompanhar pães e torradas.

Legenda: O doce pode ser servido como petisco para acompanhar pães e torradas. Foto: Shutterstock

INGREDIENTES