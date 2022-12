Purê de abóbora: confira receita do prato

Avaliação da receita Nota: 0,00 (0 avaliações) Região américa do sul Categoria jantar Total 45 min Palava-Chave saudável, nutritivo

O purê de abóbora é uma receita com origem na América do Sul, sendo rico em vitamina C e bastante nutritivo. O prato serve como acompanhamento no almoço ou jantar, deixando a refeição mais saborosa e colorida.