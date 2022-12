7 receitas de espinafre simples e fáceis de fazer

O espinafre é um alimento rico em vitaminas A, C e E, contendo também cálcio e potássio. O consumo ajuda a prevenir a anemia, controlar a pressão arterial e fortalecer o sistema imunológico.

Além disso, é responsável por ajudar a combater o envelhecimento, já que a vitamina C melhora o sistema imunológico, atua no sistema nervoso central e evita problemas oftalmológicos e derrames, por exemplo. Tem forte ação antioxidante, o que faz combater radicais livres.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com sete receitas com espinafre, que incluem sopa, arroz, omelete, bolo, suflê, torta, sopa e hambúrguer.

CONFIRA RECEITAS COM ESPINAFRE

1. Hambúrguer com espinafre

Receita contém carne moída em sua receita e pode ser acompanhado por tiras de bacon. Prato surge como uma possibilidade de jantar mais personalizado para quem busca experimentar outros sabores na cozinha.

Legenda: Receita também leva carne moída nos ingredientes Foto: Shutterstock

INGREDIENTES