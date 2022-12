Escondidinho de abóbora: confira receita do prato

Em uma panela, cozinhe a abóbora em cubos no fogo médio por, aproximadamente, 15 minutos ou até amaciar.

2

Passe pelo espremedor ainda quente e junte o leite aquecido com 1 colher (sopa) de margarina. Misture com uma colher de pau e tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.